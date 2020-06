Cronaca

Incidente mortale sulla Rosolini Modica: muore un 45enne

Modica – Incidente stradale autonomo ieri sera intorno alle ore 23,30 circa in contrada Finocchiara sulla Sp 34, la Rosolini Modica. A perdere la vita un centauro di 45 anni, Francesco Cavallaro, di Acireale. Il giovane per cause in corso di accertamento ha perso il controllo della moto finendo rovinosamente a terra. Il violento impatto non ha lasciato scampo al 45enne. Sul posto l'ambulanza del 118 e le Forze dell'ordine. Il corpo senza vita si trova ora all’obitorio del cimitero di Modica. (Foto repertorio)