San Giovanni Battista, martedì e mercoledì in cattedrale a Ragusa

Ragusa - Domani, martedì 23 giugno, è il giorno della vigilia della Natività di San Giovanni Battista. E in Cattedrale a Ragusa ci sarà la possibilità di vivere momenti spiritualmente intensi proprio per celebrare il precursore. In particolare, domani, alle 9, è in programma la celebrazione della santa messa mentre nel pomeriggio, alle 18,30, si terrà la preghiera del Rosario. Alle 19, poi, la celebrazione eucaristica sarà presieduta da don Giuseppe Iacono. Fino a domani è possibile accendere le torce votive in onore di San Giovanni Battista nel giardino di corso Vittorio Veneto. Per ottenere informazioni specifiche a tal proposito, è possibile rivolgersi in sacrestia.Per quanto riguarda invece la giornata della solennità della Natività di San Giovanni Battista, mercoledì 24 giugno, occorre precisare che la chiesa rimarrà aperta tutto il giorno dalle 6 alle 22,30. Si entra dai portoni laterali di corso Italia e corso Vittorio Veneto, si esce al termine della celebrazione dal portone centrale del sagrato. E’ precisato, inoltre, che nessuna persona è autorizzata alla raccolta di offerte per i festeggiamenti in onore di San Giovanni. A metà chiesa, piuttosto, sono disponibili le cassette in plexiglass dove lasciare le proprie offerte per la santa messa. Questo il programma della giornata per quanto riguarda le celebrazioni eucaristiche, fermo restando che alle 8, alle 12 e alle 17 ci sarà il suono festoso di campane. Alle 7 la santa messa presieduta da don Giovanni Cavalieri, alle 8,30 da don Giuseppe Ramondazzo, e alle 10 da don Graziano Martorana. Alle 11,30 la santa messa sarà presieduta da don Riccardo Bocchieri e alle 17 da don Giuseppe Cabibbo. Alle 18,30 la messa sarà presieduta da don Giorgio Occhipinti e alle 20 da don Roberto Asta, vicario generale della diocesi di Ragusa. Alle 21 la santa messa presieduta dal parroco della Cattedrale, don Giuseppe Burrafato, con la partecipazione del gruppo dei portatori del fercolo di San Giovanni.Tutte le sante messe e gli eventi all’interno della Cattedrale potranno essere seguiti in diretta streaming sul sito ufficiale www.cattedralesangiovanni.it. Gli eventi della festa, inoltre, possono essere seguiti sulla pagina Facebook “Cattedrale San Giovanni Battista – Ragusa”. Ai fedeli che saranno presenti, inoltre, viene chiesto di rispettare le norme sul distanziamento sociale finalizzate ad evitare il contagio da coronavirus.