Incidente stradale: muore il 22enne Salvo Mauceri

Avola – Tragedia del sabato sera ad Avola. A perdere la vita un giovane di 22 anni, Salvo Mauceri, di Avola. Secondo le prime informazioni il giovane sarebbe deceduto in seguito a un grave incidente stradale a Fontane Bianche. Il 22enne non è sopravvissuto alle gravi ferite riportate in seguito al violento impatto avvenuto sulla rotatoria di Cassibile-Fontane Bianche. Inutili i tentativi di strapparlo alla morte all'Umberto I di Siracusa.