Salute e benessere

Dieta e yogurt naturale: il cibo giusto per dimagrire con gusto

Lo yogurt magro naturale è un ottimo alimento per la dieta, perché contiene tanto calcio e proteine ma poche calorie. Inoltre si può utilizzare in moltissimi modi: da solo, con un po' di miele o un cucchiaino di marmellata oppure, meglio ancora, con della frutta fresca. Da sempre lo yogurt è un alimento presente nelle diete. Vediamo in un esempio di menù completo cosa si mangia nella dieta dello yogurt dei 5 gioni per dimagrire fino a 3 kg. tutti i giorni, a colazione, appena svegli: bicchiere pieno di acqua a temperatura ambiente + 200 g di yogurt magro al naturale al quale si può aggiungere un cucchiaio di crusca o di cereali integrali senza zucchero + concesso anche un tè verde (oppure un caffè) senza zucchero; tutti i giorni, a metà della mattina: una tazza di tè verde senza zucchero; tutti i giorni, nell’orario di merenda: un frutto di stagione; tutti i giorni, prima del riposo notturno: una tisana e 3 prugne secche. Primo giorno: pranzo con 300 g di yogurt magro al naturale, 200 g di insalata verde con aggiunta di cetrioli e ravanelli. A cena un minestrone di verdure, 300 g di yogurt magro e due gherigli di noce. Secondo giorno: pranzo con 50 g. di riso integrale in insalata con una scatoletta di tonno (al naturale); 200 g di pomodori in insalata. A cena 300 g di yogurt magro al naturale e due frutti di stagione. Terzo giorno: pranzo con 200 g di merluzzo al vapore con un piatto di carote e finocchi (possono essere assunti crudi o cotti a seconda delle preferenze personali). A cena 300 g di yogurt magro con una macedonia di frutta di stagione.Quarto giorno: pranzo con 150 g di salmone alla griglia condito con succo di limone e prezzemolo; 200 g di cavolfiore cotto al vapore. A cena 300 g di yogurt magro con 150 g di frutti di bosco e un cucchiaio di corn-flakes senza zucchero. Quinto giorno: pranzo con 50 g di riso integrale con asparagi cotti al vapore e 200 g di insalata verde. A cena 300 g di yogurt magro e una macedonia con agrumi e kiwi.