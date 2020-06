Bonus pubblicità 2020: ecco come ottenere il bonus

Economia

Ragusa – Il Bonus pubblicità 2020 inserito nel decreto di Rilancio permette alle imprese di recuperare il 50% delle spese pubblicitarie in credito d’imposta. Anche noi del QuotidianodiRagusa.it abbiamo deciso di mettere a disposizione delle aziende che vogliono valorizzare i propri prodotti degli spazi pubblicitari sul nostro sito attraverso banner o pubbliredazionali. Ma vediamo nel dettaglio come funziona il bonus pubblicità 2020. Il decreto di Rilancio, per agevolare la ripartenza, ha ampliato il bonus pubblicità utilizzabile da aziende, professionisti singoli, enti non commerciali sugli investimenti pubblicitari effettuati nel 2020 sulla stampa quotidiana e periodica tra cui i quotidiani online come il nostro.Queste aziende potranno recuperare attraverso un credito d’imposta il 50% degli investimenti pubblicitari effettuati nel 2020. Ma vediamo come funziona il bonus pubblicità e come averlo. Per accedere all’agevolazione, i soggetti interessati devono presentare una specifica istanza telematica (“prenotazione”) utilizzando un’apposita piattaforma dell’Agenzia delle Entrate e uno specifico modello, tra il 1° e il 30 settembre 2020. Il bonus pubblicità 2020 è un’agevolazione che comprende anche gli investimenti riferiti all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su giornali quotidiani e periodici, anche locali editi da imprese titolari di testata giornalistica registrata presso il Tribunale come il QuotidianodiRagusa.it.Ma come usufruire del bonus pubblicità 2020 nel nostro sito? Basta inviare una mail all’indirizzo pubblicita@quotidianodiragusa.it