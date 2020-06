Migranti, Mare Ionio arriva al porto di Pozzallo

Attualità

Pozzallo - Mare Ionio è entrata al porto di Pozzallo nel giorno in cui iniziano le festività per San Giovanni Battista co-patrono della Città. La Messa in porto ha salutato l'ingresso della nave e delle 67 persone a bordo salvate dalla morte, dalla guerra e dalle torture che avvengono in Libia. L'equipaggio di Mediterranea tra cui alcuni cittadini di Pozzallo, ha espresso durante un incontro tenutosi a Palazzo di Città con il Sindaco Roberto Ammatuna, una profonda gratitudine al Sindaco e alla Città di Pozzallo per essersi rivelata ancora una volta un porto sicuro è pieno di umanità.Il Sindaco ha ricordato la figura di Giorgio La Pira che da Pozzallo dove nacque immaginò un Mediterraneo di pace e solidarietà tra le genti.