Dieta veloce del riso e del tonno: ecco come dimagrire in modo veloce

La dieta veloce del riso e tonno è una dieta ideale per dimagrire in estate. Si basa sul consumo di alimenti semplici e facili da reperire. E’ una dieta detox che aiuta a depurare l’organismo e a perdere peso velocemente. In particolare la dieta veloce del riso e del tonno, oltre a questi due alimenti, prevede il consumo di tanta frutta e verdura fresca e di stagione. Durante la dieta del riso e del tonno bisogna bere almeno due litri di acqua al giorno e non fare troppe modifiche al menù che elenchiamo di seguito. Ma prima di spiegare cosa mangiare nelle dieta veloce del riso e del tonno raccomandiamo di non seguire questa dieta oltre i 3 giorni e di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista. Inoltre evidenziamo che questa dieta è vietata a chi soffre di diabete o altre patologie importanti.Ecco il menù esempio della dieta veloce del riso e del tonno: colazione con tè verde, 2 gallette di riso integrale con 1 cucchiaino di marmellata, 1 yogurt magro con pezzettini di frutta fresca; 1 tazza di latte, 2 gallette di riso integrale, ½ avocado con succo di limone; porridge con latte di riso, 2 noci, frutti di bosco, 1 cucchiaio di crusca; 1 tazza di latte di soia, 2 gallette di riso integrale con 1 cucchiaino di miele, 1 kiwi; 1 tazzina di caffè d’orzo, 1 yogurt magro con 3 noci 1 cucchiaio di fiocchi d’avena integrale, 1 cucchiaio di mirtilli; 1 tazza di tisana limone e zenzero, macedonia di frutta fresca (1 pera, 1 kiwi, 1 mela), 2 gallette di riso con 1 cucchiaino di marmellata; 1 tazza di tè verde, 125 g di yogurt greco e 2 fette di ananas.Spuntino (a giorni alterni): 1 mela; 1 yogurt bianco senza grassi. Pranzo: riso integrale con verdure e curcuma; risotto di zucca frullata; riso integrale con verdure e curry; riso integrale con melanzane e zucchine al forno; riso integrale e piselli; riso rosso con asparagi; riso venere con verdure al forno. Merenda: spremuta d’arancia o arancia; centrifugato di mela, cetriolo (sedano o carota) e zenzero; mandarini. Cena: tonno alla piastra con semi di sesamo e insalata mista; nasello al vapore con olio evo ed erbe aromatiche, insalata di finocchi; finto pesce e patate lesse; filetto di platessa al vapore con olio evo e succo di limone, insalata di pomodorini con origano; sashimi di tonno con salsa di soia, insalata di valeriana, carote e germogli di soia; polpo marinato con succo di limone, cetrioli, menta e olio evo; tartare di tonno con erba cipollina, capperi e succo di limone, insalata di cavolo cappuccio.