Turismo: Regione Siciliana lavora a piano da 75 milioni di euro

Palermo, 18 giu. - E' in via di definizione la procedura per dare attuazione all'intervento di promozione turistica, voluto dal governo Musumeci, per favorire la ripresa delle attività turistiche e dell'occupazione dopo la crisi legata all'emergenza sanitaria Covid-19. L'assessorato regionale al Turismo potrà investire 75 milioni per l'acquisto anticipato di pacchetti di servizi turistici, compresi i ticket di ingresso a poli museali e monumentali, strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, agriturismi, agenzie di viaggio e tour operator, guide turistiche iscritti negli elenchi, accompagnatori turistici, cooperative e imprese turistiche da veicolare ai fini promozionali tramite card e voucher nei mesi successivi all'emergenza sanitaria.L'intervento prevede un'articolazione distinta per punti: il Dipartimento Turismo pubblicherà un avviso per ricevere le manifestazioni di interesse da parte degli operatori dai quali acquistare un numero complessivo di posti letto e un altro avviso per acquistare i servizi professionali di guide, escursioni organizzate da adv e TO e servizi di diving. Dopo aver mappato le compagnie aeree che volano sugli scali siciliani, il Dipartimento stipulerà accordi con i vettori per acquistare buoni sconto da offrire come voucher al turista che acquista biglietti aerei con destinazione Sicilia. Poi, il Dipartimento pubblica un avviso per ricevere manifestazioni di interesse di adv e tour operator che distribuiranno i voucher ai turisti.