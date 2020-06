MaturitÃ : in Sicilia oltre 45 mila studenti pronti alla prova, distanziamento fisico per tutti

Sicilia

Maturità: in Sicilia oltre 45 mila studenti pronti alla prova, distanziamento fisico per tutti Maturità: in Sicilia oltre 45 mila studenti pronti alla prova, distanziamento fisico per tutti

Palermo, 17 giu. - Sono oltre 45 mila gli studenti siciliani che oggi affronteranno la prova orale della maturità. E oltre 15 mila i docenti e più di 1.200 i presidenti di commissione che verificheranno la preparazione degli alunni. In tutte le scuole siciliane, come nel resto d'Italiia, sono stati fissati i protocolli di sicurezza ai quali sia gli studenti che i tecnici dovranno attenersi scrupolosamente, a partire dall'autocertificazione sullo stato di salute, il distanziamento fisico, le mascherine indossate, e le stanze areate. I crediti e il voto finale si baseranno sul percorso realmente fatto dagli studenti e per dare il giusto peso al percorso scolastico, il credito del triennio finale è stato rivisto: potrà valere fino a 60 punti, anzichè 40, come prima dell'emergenza.Al colloquio orale si potranno conseguire fino a 40 punti e il voto massimo finale possibile resta, infatti, 100/100. Si potrà ottenere la lode. La prova orale si svolgerà in presenza davanti a una commissione composta da sei membri interni e un Presidente esterno. Ciascun candidato discuterà, in apertura di colloquio, un elaborato sulle discipline di indirizzo, trattando un argomento concordato assegnato dai docenti di quelle discipline a ogni studente.