Sicilia

Mafia: maxiblitz nel feudo del latitante Messina Denaro, 13 arresti Mafia: maxiblitz nel feudo del latitante Messina Denaro, 13 arresti

Trapani, 16 giu. - E' in corso dall'alba di oggi una maxi operazione dei Carabinieri di Trapani che hanno eseguito tredici arresti nel feudo del boss latitante Matteo Messina Denaro, primula rossa di Cosa nostra. In carcere anche Francesco Domingo, ritenuto dagli inquirenti boss di Castellammare del Golfo e secondo i magistrati "vicino a Messina Denaro". Domingo ha già subito diverse condanne, anche per associazione mafiosa. E, secondo quanto emerge dall'indagine, dopo ogni scarcerazione sarebbe tornato a guidare il mandamento mafioso di Castellammare del Golfo.L'inchiesta è coordinata dalla Dda di Palermo.