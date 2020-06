Dieta senza sale e senza zucchero per dire addio alla cellulite

Salute e benessere

La dieta senza sale e senza zucchero è la dieta ideale per dire addio alla cellulite. Si tratta di un primo passo fondamentale per cominciare a liberarsi della fastidiosa buccia d’arancia, incubo delle donne e non solo. Non tutti sanno infatti che i veri nemici della cellulite sono il sale e lo zucchero, ma vediamo perché secondo un medico nutrizionista della Sisa, Luca Piretta. Il sale è “un potente ritentore dell’acqua, per cui, dato che la cellulite è caratterizzata da un eccesso di tessuto adiposo con un edema e quindi una ritenzione idrica locale, per contrastarla è bene limitarne il consumo”.Questo significa che devi fare attenzione non soltanto al sale che aggiungi ai piatti che cucini, ma soprattutto a non eccedere con tutti quegli alimenti che ne contengono già, in particolare cibi conservati e lavorati, affettati e salumi, carni in scatola e formaggi stagionati, dado da cucina. Oltre al sale, è importante anche ridurre il consumo di zuccheri: “l’eccesso di zuccheri – spiega Piretta – porta ad una formazione eccessiva del tessuto adiposo, che può andare a intrappolarsi nelle cosce e nei glutei, parti del corpo tendenzialmente più colpite da cellulite”. Il consiglio è quindi quello di diminuire l’assunzione di dolci, che devono rappresentare un’eccezione, e non la regola, in un percorso di sana alimentazione.Ma vediamo cosa si deve mangiare nella dieta anti cellulite e quali sono i cibi utili. Acqua, potassio, fibre e antiossidanti: ecco il poker di nutrienti benefici che ti danno una mano a eliminare la cellulite. Ecco perché. Acqua e potassio, per drenare e depurare: sembra un paradosso, ma contro la cellulite è importante sia eliminare dall’organismo i liquidi in eccesso, sia assumere liquidi per mantenere la corretta idratazione. Ecco perché, oltre a bere molto, è bene portare in tavola cibi che siano ricchi d’acqua ma anche diuretici e depurativi. Frutta e verdura, preferibilmente di stagione, sono tra gli alimenti più utili. In particolare, tra le verdure sono molto efficaci gli asparagi, tutte le verdure a foglia verde, come la cicoria, gli spinaci e gli agretti, i pomodori, la lattuga, i cetrioli, le cipolle, i fagiolini, le zucchine.Per quanto riguarda la frutta, fragole e kiwi sono tra i più ricchi di acqua e sono quindi preziosi alleati per combattere la cellulite. La dieta anti cellulite inoltre prevede ogni giorno il consumo di almeno un litro e mezzo di acqua e tisane drenanti al finocchio, al tarassaco o alla vite rossa. Inoltre nella dieta anti cellulite si possono mangiare anche alcuni alimenti ricchi di potassio che stimolano la diuresi e aiutano a eliminare il sodio, che favorisce la ritenzione. Ad esempio: banana, avocado, kiwi, spinaci ,petto di pollo e di tacchino, merluzzo.