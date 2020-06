Tecnologie

Come scaricare App Immuni, download e configurazione

Ragusa – Coronavirus a App anti contagio Covid. Da oggi, 15 giugno, l’App Immuni è attiva in tutta Italia. Ecco come scaricare l’App Immuni, il download e la configurazione. Partiamo innanzitutto dal download. Per scaricarla basta andare negli store ufficiali del proprio smartphone. Per Android vi rimandiamo all’indirizzo per il download del Play Store, e stessa cosa facciamo naturalmente anche per chi invece è possessore di iPhone ed ha bisogno di scaricarla dallo store di Apple. Una volta scaricata non vi resterà che avviarla ed effettuare la registrazione, che verrà comunque completata in forma anonima.Una volta aperta l’app vi darà il benvenuto e vi illustrerà quali sono le sue funzioni, per configurare bisogna leggere tutte le informazioni sulla privacy e poi basta cliccare su Iniziamo (bisogna cave almeno 14 anni per partire). Poi occorre selezionare regione e provincia. Subito dopo bisogna abilitare le notifiche relative all’esposizione del virus, ed autorizzare l’app ad inviarvene quando ce ne saranno di nuove. Ultimato questo passaggio ci viene detto di diffidare da qualsiasi altro tipo di comunicazione che sia esterna all’app stessa, quindi SMS, mail e altri messaggi che chiedono informazioni personali. A questo punto la configurazione è completata e sul display apparirà la scritta Servizio Attivo.