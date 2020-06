Tisana anti cellulite piÃ¹ efficace: ecco come si prepara

Rimedi naturali

La tisana anti cellulite più efficace è la tisana alla vite rossa. E’ una tisana che grazie alla sua azione protettiva, che si esplica attraverso la funzione che le proantocianidine esercitano sulla stabilizzazione dei capillari, prevenendo l'aumento della permeabilità di questi sottilissimi vasi sanguigni, e alle proantocianidine, che stabilizzano le fibre di collagene e l'elastina, rafforzando in questo modo la matrice del tessuto connettivo vascolare. L’estratto di vite rossa – insieme all’estratto di mirtillo, a quello di ippocastano e quello di rusco - è conosciuto come uno dei rimedi più efficaci per contrastare il problema della cattiva circolazione sanguigna, specie a livello delle gambe.L’azione antiossidante di questa tintura naturale, combinata alle sue virtù antinfiammatorie, permette di incrementare la resistenza dei capillari sanguigni e di ridurre così numerosi inestetismi tra cui vene varicose, cellulite, couperose e gonfiori. La vite rossa viene non a caso paragonata spesso al ribes nero: questi arbusti godono infatti entrambi di proprietà drenanti, antiemorragiche e vasoprotettrici. I principi attivi contenuti nella vite rossa aiutano soprattutto a ridurre il senso di affaticamento e di pesantezza alle gambe. Agiscono oltretutto come anticoagulanti e vengono per questo sfruttati anche per la produzione di infusi e di altri prodotti per la cura delle emorroidi.La vite rossa apporta interessanti benefici anche in caso di ipertensione, colesterolo e diabete.Gli integratori a base di vite rossa consentono infatti di prevenire l’indurimento delle pareti arteriose, di ridurre la pressione alta e di proteggere per questo motivo la salute del cuore. I flavonoidi in essa presenti permettono inoltre di evitare la comparsa di patologie cardiovascolari importanti come arteriosclerosi e infarto. La tisana anti cellulite si prepara in pochi e semplici passaggi: si utilizza un cucchiaio della miscela (costituita da foglie essicate di vite rossa), lasciata in infusione per 10 minuti in una tazza di acqua calda. E’ consigliato bere la tisana alla vite rossa anti cellulite a digiuno e per due volte al giorno.Prima di cominciare a consumare tisane alle erbe è raccomandato chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista soprattutto se si soffre di patologie importanti o se si fa uso giornaliero di farmaci.