Coronavirus e viaggi all'Estero: ecco cosa cambia e dove si puÃ² andare

Coronavirus e viaggi all'Estero: ecco cosa cambia e dove si può andare

Roma – Coronavirus e viaggi all’Estero, ecco cosa cambia dunque e dove si può andare? Prima di partire è bene andare sul sito della Farnesina Viaggiare Sicuri o in alternativa sui siti dell’Ambasciata italiana nel Paese di riferimento (i Paesi europei non in elenco mantengono ancora blocchi o restrizioni). AUSTRIA - Il 10 giugno le Autorità austriache hanno annunciato, a partire dal 16 giugno, la riapertura delle frontiere con l'Italia, con il mantenimento della Lombardia nella lista dei Paesi a rischio come destinazione di viaggio. Non risulta, comunque, alcun divieto all’ingresso dalla Lombardia all’Austria.BELGIO - I viaggi per turismo da/verso il Belgio potranno riprendere dal 15 giugno, senza più obbligo di autoisolamento in arrivo. BULGARIA - Dal 22 maggio 2020 è possibile entrare liberamente in Bulgaria per tutti i cittadini provenienti da Paesi UE e Schengen. A partire dal 15 giugno 2020 non sussiste più alcun obbligo di isolamento per i viaggiatori provenienti dall’Italia o che vi abbiano soggiornato nei 14 giorni precedenti. CIPRO - L’ingresso nell’Isola per chi proviene dall’Italia è per ora consentito unicamente ai cittadini ciprioti e agli stranieri legalmente residenti a Cipro.CROAZIA - Dal 29 maggio l'ingresso è permesso anche per finalità turistiche, se si esibisce alla frontiera prova di prenotazione alberghiera o in altra struttura ricettiva. DANIMARCA - Per i cittadini degli altri Paesi Ue e Schengen (tra cui l’Italia) è prevista al momento una riapertura delle frontiere a partire dal 31 agosto. ESTONIA - E' stata disposta, a partire dal 1 giugno, la riapertura delle frontiere ai viaggiatori provenienti dagli Stati Ue, dall'area Schengen e dal Regno Unito. E' mantenuto l'obbligo di due settimane di isolamento domiciliare per coloro che provengono da un Paese con un tasso relativo di contagio superiore a 15 su 100.000 abitanti. FRANCIA - Almeno fino al 15 giugno, l’ingresso dall'Italia alla Francia è consentito solo in alcuni casi tassativi. Non è prevista la quarantena per chi entra in Francia dall'Italia.GERMANIA - A partire dal 16 giugno la Germania abolirà tutti i controlli e le restrizioni all’ingresso per i viaggiatori provenienti dai Paesi Ue e Schengen (+ la Gran Bretagna). Saranno permessi anche gli ingressi per turismo. L’unica parziale eccezione è rappresentata dalla Spagna, da cui si potrà entrare in Germania anche senza motivi stringenti soltanto a partire dal 21 giugno. GRECIA - La Grecia lunedì riapre le porte ai turisti ma con delle limitazioni. Tutti i passeggeri provenienti da Italia, Spagna e Olanda, infatti, dovranno sottoporsi al test per il Covid-19 al loro arrivo, mentre restano bloccati fino a fine mese i voli provenienti dalla Gran Bretagna. ISLANDA - A partire dal 15 giugno si avranno invece due opzioni: o porsi in quarantena per un periodo di 14 giorni oppure sottoporsi ad un test virologico (test PRC) all'arrivo, il cui risultato sarà comunicato normalmente entro 24 ore.LETTONIA - Il governo lettone ha deciso, a partire dal 3 giugno, la revoca della misura dei 14 giorni di isolamento per le persone provenienti da diversi paesi europei fra cui l’Italia. LITUANIA - Dal 3 giugno. Al momento, l’Italia rientra nell’elenco dei Paesi da cui si può entrare in Lituania senza obbligo di isolamento. MALTA - L’aeroporto internazionale di Malta riaprirà ai voli commerciali il 1 luglio 2020. E’ stato elaborato un elenco di destinazioni che verrà aggiornato settimanalmente. All’arrivo a Malta da queste destinazioni (ad oggi per l'Italia sono Sardegna e Sicilia) i viaggiatori saranno soggetti a screening termici per misurare la temperatura. NORVEGIA - Forse dal 20 luglio, entro quella data infatti il governo prenderà in considerazione di apportare modifiche ai propri consigli di viaggio.PAESI BASSI - A partire dal 15 giugno, viene a cadere la misura consigliata di auto-isolamento di 14 giorni per i connazionali in arrivo nei Paesi Bassi da ogni Regione d'Italia. POLONIA - A partire dal 13 giugno è nuovamente consentito l’ingresso in Polonia ai viaggiatori provenienti dai Paesi UE, per i quali viene meno l’obbligo di quarantena. Per tutti gli altri viaggiatori stranieri permane il divieto di ingresso, salvo alcune eccezioni. REGNO UNITO - A partire dall’8 giugno il governo britannico ha disposto, per chi proviene dall’estero, un isolamento domiciliare di 14 giorni. SLOVENIA - Il Paese ha confermato che dal 15 giugno eliminerà qualsiasi blocco con l’Italia. Mentre da oggi viene rimossa la recinzione fra Gorizia e Nova Gorica.SPAGNA - Pur in assenza, al momento, di un provvedimento specifico, il governo ha annunciato che la Spagna aprirà le porte al turismo internazionale a partire dal 1° luglio. SVEZIA - Attualmente non sussistono limitazioni all’ingresso in Svezia per tutti i cittadini di paesi Ue e Schengen o con permessi di soggiorno in corso di validità emessi da tali Paesi. La situazione relativa ai collegamenti aerei con l’Italia sta lentamente tornado alla normalità, pur in mancanza ad oggi di collegamenti aerei diretti dalla Svezia. SVIZZERA - A partire dal 15 giugno le restrizioni all'ingresso nei confronti dei Paesi AELS (Islanda, Norvegia e Liechtenstein) e di tutti gli Stati Ue, tra cui l'Italia e il Regno Unito, saranno revocate.