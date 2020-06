Ricetta insalata: ecco 3 ricette colorate per la dieta

Cucina

Le insalate sono da sempre il piatto che non manca mai nelle diete dimagrante. Esistono vari tipi di insalate dietetiche che possono essere inserite in un regime alimentare dietetico, vediamo alcune. Ecco tre ricette di insalte per la dieta. Prima ricetta: insalata con uova e sallsa tonnata. Procuratevi dell’insalata verde, 2 uova sode, fagiolini, carote a rondelle e semi di zucca. Per condire l’insalata preparate una salsa tonnata leggera mettendo in un mixer 80 g di tonno sott’olio ben sgocciolato, 170 g di yogurt greco 0%, 1 filetto d’acciuga, 1 cucchiaino di capperi sotto sale ben lavati e asciugati e 1 cucchiaio di olio.Seconda ricetta: insalata con tofu e fichi secchi. Per questa insalata un po’ insolita servono 150 g di tofu marinato per mezz’ora nella salsa di soia, lattuga, 3 fichi secchi tagliati a spicchi e un cucchiaio di semi di lino. Terza ricetta: insalata con zucchine e germogli di soia. Procuratevi 2 zucchine medie tagliate a julienne, 100 g di germogli di soia verde, pomodori da insalata e mezza cipolla rossa di Tropea tagliata finemente. Utilizzate un emulsione di olio, limone e sale come condimento.