Vittoria, trovata la donna precipitata da un burrone

Cronaca

Vittoria – E’ stata trovata intorno alle ore 14, la donna che stamattina è scivolata da una scarpata in fondo alla valle dell’Ippari nella zona della villa comunale di Vittoria. A lanciare l’allarme è stato un uomo che stava passeggiando nei giardini comunali e ha sentito una voce di donna chiedere aiuto ed urlare “sto scivolando”. Non riuscendo a vederla ha provato a chiamare il numero unico per le emergenze, il 112. Purtroppo, in quel punto il cellulare dell’uomo non prendeva bene e quindi lo stesso si è spostato. Al suo ritorno ha provato a sentire ancora la voce femminile (non si sa se di una ragazza o di una donna), ma di lei si è persa ogni traccia.Sul posto sono subito intervenuti, i Carabinieri, la Polizia Municipale, i Vigili del Fuoco e l’elisoccorso (atterrato nel piazzale dell’Emaia). Foto Assenza