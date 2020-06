Dieta del riso: ecco come dimagrire e menÃ¹ d'esempio

Salute e benessere

La dieta del riso per disintossicare l’organismo in 3 giorni è semplice da seguire. E’ una dieta ipocalorica e restrittiva che non può essere seguita da chiunque. In particolare è vietata a chi soffre di diabete e altre patologie importanti e alle donne in gravidanza. Prima di vedere un esempio di menù di cosa mangiare nei 3 giorni raccomandiamo comunque di chiedere il parere del proprio medico di famiglia o di uno specialista. Ecco il menù d’esempio. Colazione: crema di riso dolce, con mezzo cucchiaino di miele o con frutti rossi. (La crema di riso si ottiene frullando del riso bollito).Pranzo: riso bollito con un filo di olio extravergine di oliva (se fatta prosciugare bene è consigliato assumere anche l’acqua di cottura), un frutto. Cena: minestra di riso abbinata a verdure lessate.