Ecobonus al 110% per condomini: come funziona e lavori che si possono fare

Roma – L’Ecobonus al 110% per i condomini prevede diverse detrazioni per interventi di efficientamento energetico. La detrazione al 65% per interventi sulle parti comuni di edifici condominiali e per le singole unità del condominio è stata prorogata fino al 31 dicembre 2021. L'agevolazione è legata agli obbiettivi raggiunti e per gli interventi sui condomini aumenta quando si riesce a conseguire un determinato indice di prestazione energetica. La detrazione è commisurata al tipo di intervento per promuovere gli interventi che portano ad un maggior risparmio energetico.La detrazione fiscale viene ripartita in 10 rate annuali di pari importo: 65% delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2020, per interventi sulle singole unità immobiliari, 65% delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2021, per interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, 70% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dello stesso edificio, 75% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali diretti a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguono almeno la qualità media indicata nel decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2015 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica).Le detrazioni più elevate al 70 e 75% su parti comuni vanno calcolate su una spesa complessiva inferiore a 40.000 euro moltiplicato per le unità immobiliari dell'edificio.