Ragusa, da martedì le celebrazioni per San Giovanni Battista

Ragusa - Anche quest’anno, nonostante la pandemia, la Cattedrale di Ragusa ha promosso un calendario di iniziative liturgiche in occasione della solennità della Natività di San Giovanni Battista. Le celebrazioni per il Patrono della città e della diocesi di Ragusa vedranno il loro culmine mercoledì 24 giugno. Prendono il via, però, a partire da martedì 16 quando, come ormai da tradizione, sono previste le celebrazioni di due sante messe, alle 9 e alle 19, intervallate dalla preghiera del Rosario missionario e dalla litania al Sacro Cuore di Gesù, prevista per le 18,15. Da martedì, infatti, sarà dato il via al triduo di preparazione della solennità del Sacro Cuore di Gesù che, infatti, sarà celebrata venerdì 19.“E’ un momento speciale e intenso – afferma il parroco, il sacerdote Giuseppe Burrafato – come tutti quelli che stiamo vivendo in questo periodo da quando l’emergenza sanitaria ha preso il via. Una occasione che ci servirà, ancora di più, per riflettere sul nostro essere cristiani e sulle reali capacità che abbiamo di stare accanto a chi ha bisogno. E in questo periodo sono davvero molte le persone che necessitano di sostegni”. E padre Burrafato aggiunge: “Nel tempo della quarantena a causa del Covid-19, abbiamo sentito forte l’affidamento al patrocinio di San Giovanni Battista. Continuiamo a farlo esponendo il drappo del patrono nei nostri balconi.Lui ci aiuti, ci protegga e ci liberi da ogni male”. In occasione delle celebrazioni, l’impresa ecologica che si occupa di gestire il servizio di igiene ambientale sul territorio cittadino di Ragusa, la ditta Busso Sebastiano, procederà a una pulizia straordinaria dei luoghi immediatamente attorno alla Cattedrale per fare in modo che gli stessi possano presentarsi in maniera più decorosa del solito. Il parroco, inoltre, chiarisce che tutte le sante messe e gli eventi all’interno della Cattedrale potranno essere seguiti in diretta streaming sul sito ufficiale www.cattedralesangiovanni.it oltre che sulla pagina Facebook “Cattedrale San Giovanni Battista-Ragusa”.