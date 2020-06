Bonprix, vendita online abbigliamento, scarpe e arredamento: sconti e prezzi wow

Tecnologie

Bonprix è un’azienda di moda internazionale che vendo online le ultime tendenze delle passerelle. Specializzata nella vendita a distanza di abbigliamento per donna, uomo, bambino e tessile per la casa, nel 2019 Bonprix Italia ha raggiunto, da sola, quota 83 milioni di euro, segnando un +4% rispetto all’anno precedente. L’88% del fatturato deriva dalle vendite online, in particolare da mobile, mentre il restante 12% è frutto del catalogo cartaceo. Arriva a quota 267 milioni di euro il fatturato del gruppo Bonprix, cui fanno capo le filiali dei mercati di Italia, Austria, Svizzera, Grecia, Slovenia, Svezia e Norvegia. Presente in 30 Paesi del mondo, con 35 milioni di clienti, a livello mondiale Bonprix supera il miliardo di euro di fatturato.A segnare la tendenza di forte crescita, il gruppo Italia si amplierà ulteriormente, da marzo, quando la multinazionale tedesca sbarcherà anche in Spagna, con attività prevalentemente legate all’e-commerce. Bonprix offre con cinque linee di abbigliamento e una nuova collezione ogni mese, ispiriamo le nostre clienti a scoprire e acquistare la nostra moda nel negozio online, nel catalogo o nella App. Nei vari settori in vendita online periodicamente ci sono sconti e prezzi wow.