Le tisane drenanti sono ideali per chi è a dieta. Oltre ai chili di troppo le tisane drenanti possono essere consumate anche per chi ha la sensazione di gonfiore addominale. Per avere dei benefici devono essere consumate giornalmente, almeno nella quantità di un litro. Potete decidere di berle la mattina e la sera calde, appena preparate, oppure portarle con voi in una bottiglia e sorseggiarle durante tutta la giornata, a temperatura ambiente o fredde. Alcune erbe con proprietà drenanti sono: tè verde: pianta originaria dell’Asia, oramai si trova facilmente anche nei supermercati, ha attività antinfiammatoria ed antiossidante.Finocchio: in particolare si usano i semi di questa pianta, che di solito si trova in cucina nelle insalate.Favorisce l’aumento della salivazione agevolando la digestione. Tarassaco: ha un sapore molto amaro aiuta la purificazione anche di fegato e reni. Equiseto: è una pianta verde che aiuta ad irrobustire capelli ed unghie.