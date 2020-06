Moda e spettacolo

Claudio Lippi: un medico mi disse: stai morendo...

Roma - "Un medico mi disse 'lei sta morendo'". Claudio Lippi, ospite di Io e Te, a Pierluigi Diaco racconta l'episodio avvenuto in una fase particolarmente intensa della sua carriera, quando intratteneva milioni di telespettatori con Il pranzo è servito. "Quando stavo registrando le puntate di una trasmissione, la notte precedente alla registrazione avevo avuto un malessere. Il medico mi aveva detto di andare a fare un elettrocardiogramma. Sono andato a fare l'esame dopo la registrazione, il medico ha chiesto un bicchiere d'acqua. Pensavo fosse per me, invece era per lui. 'Lei sta morendo', mi disse", racconta Lippi."Il nostro lavoro a volte riesce a essere una medicina. Non condivido sempre lo slogan 'The show must go on', ma spesso è quello che accade", aggiunge.