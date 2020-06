Coronavirus Lombardia, 272 nuovi casi e 31 morti

Italia

Milano, 13 giu. - I morti dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono complessivamente 16.405 in Lombardia, +31 nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dai dati diffusi dalla Regione Lombardia. Il totale complessivo dei positivi riscontrati in Lombardia dall'inizio della pandemia a oggi sono 91.204, i nuovi casi sono 272. Attualmente i positivi sono 17.024. Complessivamente i tamponi effettuati risultano 873.831, +14.837 in un giorno.Sale il numero dei guariti in sole 24 ore: i dimessi sono complessivamente 57.775, +557 rispetto a ieri. Stabili le persone ricoverate in terapia intensiva dove i letti occupati sono 97, mentre flette il numero dei ricoverati non in terapia intensiva: 2.357, -131 nelle ultime 24 ore secondo i dati forniti dalla Regione.