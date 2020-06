Bonus auto da 4 mila euro e sconto su passaggio di proprietÃ : ecco come funziona

Italia

Roma – Bonus auto fino a 4 mila euro e sconto fiscale su passaggio di proprietà. E’ quanto annunciato da alcuni emendamenti alla legge di conversione del Decreto Rilancio. Si tratta di incentivi al vaglio del Governo per dare supporto alla crisi del settore automobilistico dovuta all’emergenza coronavirus. Nella nuova campagna di incentivi con rottamazione auto che offre fino 4mila euro per dire addio ad un veicolo di almeno 10 anni ed acquistarne un altro Euro 6, diesel o benzina è previsto un emendamento di maggioranza (ancora non approvato) alla legge di conversione del decreto Rilancio, che propone un contributo statale di 2mila euro a patto che il venditore applichi uno sconto di altri 2mila applicati al momento della vendita; per chi acquista una nuova auto senza rottamare quella vecchia, si propone un incentivo pari a 2mila euro (mille dallo Stato e mille dal concessionario).L’emendamento presentato divrebbe passare alla votazione dei deputati martedì 16 giugno. Se l'emendamento verrà approvato, l'operazione partirà dal 1° luglio di quest'anno e durerà fino al 31 dicembre. Il Bonus auto di 4 mila euro in questione, prevederebbe un contributo statale di 2.000 euro e di altri 2.000 euro da parte del concessionario, per un totale di 4.000 euro concessi a seguito della rottamazione di un veicolo che abbia almeno 10 anni. Anche nel caso, non si volesse rottamare l'auto, si potrà ricevere un bonus, uno sconto, sull'acquisto di un veicolo nuovo Euro 6 con emissioni di C02 superiori a 61g/km. Quest'ultimo sconto prevederebbe il bonus di 2000 euro, 1000 euro sempre concessi dal contributo statale e 1000 euro dalla concessionaria.La rottamazione auto è prevista anche per il mercato dell’usato. Infatti, sempre dal 1° luglio al 31 dicembre di quest'anno sarà possibile rottamare un'automobile usata Euro 0,1,2 e 3 con un usato non inferiore a euro 5. In questo caso il vantaggio l'esenzione degli oneri fiscali sul trasferimento.