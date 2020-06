Ispica, Giorgio Muriana Triberio nuovo comandante Polizia Municipale

Attualità

Ispica - È il dottor Giorgio Muriana Triberio il nuovo comandante della Polizia municipale di Ispica e il nuovo responsabile del Settore Polizia municipale e Randagismo. Succede al dottor Gianpaolo Monaca che ha retto il corpo della Polizia municipale in virtù di un accordo temporaneo del Comune di Ispica col Comune di Solarino, dove presta servizio. Il comandante Muriana è dirigente al Comune di Modica in aspettativa ed in atto riveste il ruolo di comandante della Polizia municipale di Pozzallo nella veste di dirigente.Laureato in Scienze geologiche, il dottor Giorgio Muriana Triberio vanta una lunga esperienza nella pubblica amministrazione, dove ha anche rivestito incarichi di particolare rilievo: è stato esperto in materia di protezione civile all’assessorato regionale alla Presidenza, esperto al Ministero della Difesa e al Ministero degli Esteri. Ha avuto inoltre incarichi di docenza anche in corsi universitari in tema di protezione civile. Il nuovo comandante è già al lavoro per la riorganizzazione del corpo di Polizia municipale di Ispica con l’attribuzione di incarichi specifici al personale per una più efficace risposta alle richieste dei cittadini e per assolvere con la dovuta immediatezza ai compiti affidati alla Polizia municipale.L’Amministrazione comunale esprime il suo più vivo ringraziamento al comandante Monaca per il qualificato lavoro svolto ed augura buon lavoro al nuovo comandante Muriana.