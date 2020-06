Attualità

Coronavirus Ispica, 3 in isolamento domiciliare

Ispica – Sono 3 le persone a Ispica che si trovano in isolamento volontario a casa. Lo ha annunciato ieri sera sul suo profilo Facebook il sindaco Pierenzo Muraglie. Secondo il bollettino sanitario al 12 giugno a Ispica non risultano altri nuovi contagiati da coronavirus ma solo 3 persone rientrate dal Nord in solamento volontario domiciliare. In provincia di Ragusa dai dati pubblicati dalla Regione Siciliana ieri risultano in totale 8 positivi.