Twitter cancella oltre 30 mila account: ecco perchÃ¨ e quali

Tecnologie

Twitter cancella oltre 30 mila account: ecco perchè e quali Twitter cancella oltre 30 mila account: ecco perchè e quali

Roma - Twitter ha rimosso decine di migliaia di account, inclusi quelli collegati alle operazioni di propaganda cinese, russa e turca, secondo quanto riferisce la stessa piattaforma. Un totale di 32.242 account sono stati sospesi per violazioni delle politiche di manipolazione della piattaforma, ha dichiarato il sito di social media in una nota. Circa 23.750 degli account costituivano il nucleo di una rete di propaganda che Twitter ha attribuito alla Cina. Altri 150.000 account "amplificatori" sono serviti per aumentare il contenuto della rete centrale.