Parco Archeologico Siracusa, riapre Akrai a Palazzolo Acreide: prenotazione con App

Palazzolo Acreide - Riaprirà sabato 13 giugno l’area archeologica di Akrai a Palazzolo Acreide. A tre mesi dalla chiusura e dopo il grande afflusso di pubblico riscontrato nell’area monumentale della Neapolis, il Parco Archeologico di Siracusa, Eloro e villa del Tellaro riapre un altro luogo di grande suggestione, Akrai, con il suo teatro e le numerose testimonianze della storia della antica Palazzolo Acreide. Rispettando le misure sanitarie anti Covid bisognerà effettuare obbligatoriamente la prenotazione tramite l’app https://youline.eu/laculturariparte.html verificando così la disponibilità nel giorno e nella fascia oraria prescelta, tenuto conto che gli ingressi saranno contingentati ogni 45 minuti. Non sarà consentito, per ragioni di sicurezza e per mantenere il distanziamento, l’ingresso a coloro che non avranno preventivamente utilizzato il sistema di prenotazione on line.La visita avverrà secondo il senso di percorso stabilito sui luoghi dalla segnaletica orizzontale e verticale, al fine di evitare interferenze tra i visitatori. “Come promesso, anche l’area di Akrai riapre al pubblico– afferma Rita Insolia, direttrice ad interim del Parco- nel rispetto di tutte le regole anti contagio. Grazie alla collaborazione del comune di Palazzolo Acreide e al dialogo costruttivo con il sindaco Salvatore Gallo e l’assessore Maurizio Aiello, siamo riusciti a completare in breve tempo le operazioni di diserbo e di individuazione dei nuovi percorsi”. L’apertura al pubblico, da lunedì a domenica, compresi festivi infrasettimanali, sarà consentita a gruppi di massimo 15 persone con orario continuato dalle 8.30 fino alle 20 con ultimo ingresso alle ore 18.30; il costo è di 4 euro per il biglietto intero, 2 euro il ridotto.