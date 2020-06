Sicilia

Fase 3: Salvini, 'Bonus turismo Governo non serve a nessuno'

Porticello, - "Il bonus per il turismo preparato dal governo non servirà a nulla perchè non lo userà nessuno". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando con i giornalisti a Porticello.