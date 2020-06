Salute e benessere

Mangiare presto per dimagrire Mangiare presto per dimagrire

Mangiare presto per dimagrire è secondo alcuni studi il vero segreto per riattivare il metabolismo e perdere peso velocemente. Tra i diversi studi emerge quello condotto dai ricercatori dell’Università dell’Alabama. Gli studiosi, attraverso il loro studio pubblicato sulla rivista Cell Metabolism, hanno cercato di spiegare perché il digiuno intermittente (alternare a pasti regolari fasi di digiuno) possa abbassare la pressione sanguigna, stimolare il metabolismo e portare a dimagrire in tempi più brevi. Secondo la ricerca l’alimentazione segue il ritmo circadiano. Secondo il professor Courtney Peterson, autore principale dello studio, è possibile che la dieta del digiuno segua il nostro ritmo circadiano. In una persona sana, i livelli di cortisolo (l’ormone dello stress) raggiungono il picco intorno alle 8:00, dandoci l’energia necessaria per svegliarci.A metà mattinata, i suoi livelli iniziano a scendere mentre l’adrenalina e la serotonina continuano a circolare.Sempre secondo il Peterson a mezzogiorno, il metabolismo si attiva e la temperatura corporea sale innescando quel senso di fame che ci porta a mangiare. Subito dopo i livelli di cortisolo iniziano il loro declino e il metabolismo rallenta e la serotonina si trasforma in melatonina al fine di regolarizzare il ciclo del sonno. I ricercatori, durante il loro studio, hanno invitato otto uomini in sovrappeso a seguire questa dieta per cinque settimane. E’ stato chiesto loro di fare colazione tra le 6.30 e le 8.30. Ma anche di consumare l’ultimo pasto entro le 15.00. Hanno poi digiunato per il resto della giornata.Successivamente hanno seguito, per altre 5 settimane, un’alimentazione contenente gli stessi cibi. Nonché la stessa quantità di calorie, carboidrati, proteine, grassi e sostanze nutritive della dieta precedente ma con pasti distribuiti nell’arco di 12 ore. Il primo regime dietetico ha permesso loro di perdere peso, migliorare la pressione sanguigna, lo stress ossidativo. Ma anche la loro sensibilità all’insulina. Dai dati emerge che mangiare presto può aiutare a perdere peso velocemente. “Abbiamo osservato che il digiuno intermittente ha migliorato il metabolismo e la salute. Non sappiamo però con certezza quanto abbia inciso su questi esiti positivi anche la perdita di peso dei partecipanti” – ha affermato Peterson.