Salute e benessere

Come dimagrire la pancia uomo: ecco le regole d'oro Come dimagrire la pancia uomo: ecco le regole d'oro

Sono tanti gli uomini che desiderano eliminare la pancia e sono tanti quelli che cercano di eliminarla con la dieta ma non tutti sanno che per cominciare si può seguire delle semplici regole. Vediamo come eliminare la pancia e le regole d’oro da seguire: evitare spuntini fuori pasto, soprattutto se questi sono costituiti dai cosiddetti cibi spazzatura come: merendine, patatine, caramelle, cioccolatini, ecc. Quando si viene colpiti dalla fame è meglio placarla con un frutto fresco o un pugno di frutta secca; ridurre i cibi grassi, preferire quelli dietetici. Ad esempio scegliete i formaggi freschi, invece di quelli stagionati; evitare gli insaccati, preferendo una fettina di carne bianca ai ferri; scegliere latte e yogurt scremato, al posto di quello intero.Ultimo ma non ultimo, aumentate la quantità di acqua consumata giornalmente, arrivando a 2 litri. Per capire quanta acqua consumate potete prendere una bottiglia personale che vi permetterà di capire la quantità esatta di liquido ingerito. Non sottovalutate l’importanza dell’acqua naturale e non gasata, essa aiuta a smaltire le scorie, liberando l’intestino. In questo modo favorirete la regolarità intestinale, apparendo immediatamente più snelli e meno gonfi. Infine bisogna ridurre i carboidrati ma non eliminarli ed aumentare il consumo di proteine ovvero carni rosse e legumi. Le proteine vanno ad accrescere la massa muscolare che di conseguenza brucerà più energia.Quest’ultima, come detto prima, è generata dai carboidrati ma anche dai grassi, che il nostro organismo accumula proprio per darci un supporto quando si è in carenza di cibo.