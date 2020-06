Tisana digestiva contro gastrite e aciditÃ : ecco come si prepara

Rimedi naturali

Tisana digestiva contro gastrite e acidità: ecco come si prepara

Ragusa - La tisana digestiva contro la gastrite e l’acidità post-prandiale è facile da preparare. E’ una tisana aromatica ideale dopo i pasti poiché facilita la digestione e riduce il gonfiore della pancia. Ma vediamo quali sono gli ingredienti per preaparae la tisana contro la gastrite e l’acidità. Ingredienti: 30 gr di Menta (foglie) 40 gr di Finocchio (semi) 10 gr di Malva (fiori e foglie) 20 gr di Liquirizia (radice). Ora vediamo come si prepara la tisana digestiva contro la gastrite e l’acidità post prandiale. Per prima cosa portate ad ebollizione 250 ml d’acqua. Poi auando l’acqua bolle aggiungete 1 cucchiaio del mix di erbe e lasciate bollire per 2 o 3 minuti, poi spegnete il fuoco.Infine lasciate le piante ancora in infusione per 10 minuti e travasate l’infuso in una tazza filtrandolo. La tisana con menta e semi di finocchio favorisce la digestione e dà sollievo per chi soffre di gastrite ed acidità post prandiale. Si consiglia di bere 2-3 tazze al giorno di questa tisana, in particolare dopo i pasti principali per facilitare la digestione e contrastare i gonfiori addominali. Prima però va sempre chiesto il parere del proprio medico di famiglia, una raccomandazione che facciamo sempre.