Economia

Campo da rugby di via Forlanini a Ragusa: diventerà un fiore all'occhiello Campo da rugby di via Forlanini a Ragusa: diventerà un fiore all'occhiello

Ragusa – A Ragusa si lavora per il rifacimento del campo da rugby di via Forlanini. “Rifacimento della cinta muraria, che ora isola in maniera poco decorosa dal quartiere un luogo di sport e di giovani; rifacimento del campo da gioco ormai quasi impraticabile e ora in linea con i nuovi criteri di omologazione; copertura di parte della tribuna con installazione di fotovoltaico; realizzazione di una nuova palestra per il pre riscaldamento. Sono i principali interventi in corso al campo da rugby di via Forlanini, - scrive il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì - che diventerà un fiore all’occhiello in cui far crescere un vivaio ricco di ragazzi e ragazze pieno di entusiasmo.Stamattina si è svolto infatti il sopralluogo dell’assessore ai lavori pubblici Gianni Giuffrida e di quello allo sport Eugenia Spata, per monitorare l’avanzamento dei lavori e darne riscontro ai cittadini. La consegna del campo avverrà prima dell’inizio della nuova stagione sportiva”.