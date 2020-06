Ragusa, le fotografie di Eidos per la raccolta fondi contro Covid 19

Cultura

Ragusa – Uno scatto fotografico contro l’emergenza CoVid-19. In vendita cento fotografie firmate dall’artista Eidos il cui ricavato andrà a sostegno delle famiglie che stanno attraversando un momento difficile a causa della pandemia. L’iniziativa di solidarietà è lanciata dalla Fondazione San Giovanni Battista di Ragusa, dall'Ufficio per i problemi sociali e il lavoro della Diocesi di Ragusa e dal Centro di Consultazione della Società Italiana di Psicoterapia Psicoanalitica della Sicilia e Calabria. Un aiuto verso la nuova povertà provocata dall’emergenza coronavirus che da sanitaria sta diventando sempre più un’emergenza sociale ed economica.Gli scatti messi a disposizione, già presentati in occasione di una mostra progettata nel 2018, sono visionabili all'indirizzo https://www.fsgb.it/uno-scatto-un-dono-un-contatto/. Frutto di una ricerca nel campo dell’architettura e della materia che la compone, con lo sguardo puntato sul dettaglio, raccontano storie, stili e forme diffuse in vari luoghi e siti d’Italia e in particolare nella città di Ragusa. Un unico sguardo in cento composti in nove visioni in dissonanza. La fotografia quindi come strumento per proporre un pensiero diverso, attraverso l’uso di un mezzo accessibile a tutti; un modo per aiutare gli altri, e così facendo intrecciare storie di vita tra chi dona e chi riceve. Le immagini possono essere acquistate come composizioni, alcune formate da 12 formelle, altre da 10, oppure come singoli scatti.Ogni immagine o composizione è stampata su supporto rigido e può essere anche spedita. Costi: foto singola 90 euro (saranno detratti i costi della stampa per un importo di 10 euro e quelli di spedizione); composizioni con 10 immagini 900 euro e composizioni con 12 immagini 1000 euro (saranno detratti solo i costi di spedizione). Le donazioni saranno disposte direttamente sul conto corrente della Fondazione. Queste le coordinate bancarie per il bonifico: Iban: IT47W0503617000CC0001005794. Intestato a: Fondazione San Giovanni Battista Ragusa. Causale: sostegno per la ripresa del lavoro