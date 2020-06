Cucina

Ricetta light: involtini di melanzana con tonno Ricetta light: involtini di melanzana con tonno

Gli involtini di melanzana con tonno sono semplici da preparare ed ideali per una dieta brucia grasso. La ricetta degli involtini è facile da seguire anche all’ultimo minuto. Ma vediamo quali sono gli ingerdienti che occorrono per preparare gli involtini di melanzana e tonno. Ingredienti: 2 melanzane, 200 gr di tonno, 150 gr di ricotta, timo, prezzemolo, 25 gr di olive nere, olio di oliva extravergine, sale, pepe. Ora vediamo come si preparano. Per prima cosa tagliate a fette le melanzane e poi grigliatele. In una ciotola versate il tonno, la ricotta, le olive, il sale e le spezie e mescolate fino ad ottenere un impasto omogeneo.Poi con un cucchiaio versate l’impasto sopra una fettina di melanzana. Avvolgete la melanzana su se stessa ed infilzatela con uno stecchino di legno per bloccarla. Sistematele in un piatto di portate e servite.