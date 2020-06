Angelo Aliquò: le rivalità tra Modica e Ragusa non aiutano e mi intristiscono

Attualità

Ragusa, 12 giugno 2020 - “Le polemiche e la rivalità tra Modica e Ragusa, sostenute da testate locali, mi intristiscono”. E’ quanto scrive il direttore generale dell’Asp, Angelo Aliquò, in una nota diffusa dall’azienda sanitaria. “Ciò che mi interessa è lavorare per lasciare le condizioni degli ospedali meglio di come le ho trovate. Quello che mi interessa è utilizzare pienamente e al meglio le risorse economiche che ci vengono assegnate. Mi interessa che un modicano e un ragusano abbiano le stesse possibilità di sopravvivenza all’Ictus di un vittoriese.Che le cure oncologiche siano uguali in tutto il territorio e che l’infarto sia trattato in modo uniforme, ancora meglio di come già avviene. Che i reparti ospedalieri siano forniti di bagni anche nella chirurgia di Modica. Mi interessa che un reparto di riabilitazione sia presente anche a Ragusa, nello stesso tempo, mi impegno a migliorare la riabilitazione di Scicli e Modica. Mi interessa che la chirurgia possa avere eguale dignità nei tre presidi principali e che le cure domiciliari siano implementate. Mi interessa che nessuno più si lamenti perché i presidi ortopedici arrivano dopo mesi di attesa. Che la prevenzione diventi una "cultura della prevenzione”.Mi interessa - continua Aliquò -anche se il paziente potrà non accorgersene - che i medici abbiano tutti la stessa cartella clinica elettronica e che non debbano scrivere più con la penna semplificando il loro lavoro. Che la gente sempre di più usi i sistemi informatici per i servizi di prenotazione e i pagamenti, perché non ha senso disperarsi avendo a disposizione i servizi con un click. Mi interessa che il lavoro venga premiato nel rispetto delle regole. Per tutto questo continuerò il mio impegno con chi vorrà aiutare, malgrado le difficoltà e nonostante qualcuno cerchi sempre di buttarla in rissa”.