Dieta senza sale per dimagrire senza sacrifici: schema menÃ¹

Dieta senza sale per dimagrire senza sacrifici: schema menù

La dieta senza sale aiuta a dimagrire velocemente e a drenare tutti i liquidi in eccesso. La dieta si basa su un menù iposodico semplice da seguire. Per chi decide di optare per una dieta senza sale, si consiglia di eliminare questo prodotto in modo graduale. Si consiglia sempre di parlarne prima con un esperto in modo da capire quali siano le esigenze anche in base al fisico di ognuno. Per chi proprio non riesce farne a meno, può sempre optare per il sale iposodico, integrale o iodato. Ma vediamo cosa si mangia in uno schema giornaliero della dieta senza sale. Colazione: uno yogurt magro, fiocchi d’avena o anche un caffè parzialmente scremato o del latte di soia. Spuntino: una ciotola di fragole senza zucchero.Pranzo: filetto di vitello alla griglia, melanzane grigliate condite con aceto, olio e spezie, 2 fette di ananas e del pane senza sale. Merenda: un frutto. Cena: minestra di lenticchie, asparagi lessati conditi con del filo d’olio extra vergine d’oliva e del limone.