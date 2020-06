Dieta ed alimentazione, scoperte le cellule che fanno mangiare di piÃ¹

Salute e benessere

Roma – Dieta ed alimentazione, scoperte le cellule che dicono ai neuroni ciò che si mangia. Sono i taniciti, cellule della glia, che controllano nel cervello i livelli di energia e che rilevano i nutrienti degli alimenti. A scoprirle una ricerca dell'Università di Warwick che hanno notato come proprio queste cellule vengano selettivamente stimolate quando aumenta l'appetito. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista Pnas. Gli studiosi spiegano come queste cellule si trovino nel centro del cervello e rivestono uno dei venticoli, uno spazio pieno di liquido. Sta a loro "assaggiare" i nutrienti proprio del liquido cerebrospinale che si trova all'interno, la cui qualità cambia a seconda di ciò che è stato mangiato. Gli studiosi inglesi sono stati in grado di dimostrare come la stimolazione di queste cellule arrivi a modificare il comportamento alimentare.«I taniciti rispondono ai nutrienti che segnalano l'effetto della sazietà, quindi ci aspetteremmo che quando i taniciti sono stimolati si mangerebbe di meno, ma sorprendentemente abbiamo scoperto che in realtà si mangia di più - spiega Nicholas Dale, ricercatore dell'Università di Warwick che ha condotto lo studio - Abbiamo stabilito un legame tra i taniciti e l'assunzione di cibo, ma non capiamo ancora come possano contribuire al controllo del peso corporeo a lungo termine»