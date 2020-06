Pozzallo, aiuti alle imprese fino a 500 euro: ecco a chi spetta e come fare domanda

Economia

Pozzallo - La Giunta municipaledi Pozzallo ha stabilito i criteri di assegnazione del sostegno economico alle attività di impresa penalizzate dalla pandemia da Covid-19. Dopo aver dettato gli indirizzi, con deliberazione n. 78 del 10 aprile 2020, per attivare le procedure amministrative e dopo aver ottenuto da parte della Cassa Depositi e Prestiti l’autorizzazione alla rinegoziazione dei mutui, in data odierna la Giunta ha stabilito i criteri di erogazione del sostegno. Nelle scorse settimane è stato svolto un importante lavoro propedeutico di concertazione che ha visto partecipi le associazioni di categoria ed i rappresentanti dei consiglieri comunali di maggioranza e di opposizione, per arrivare ad una ipotesi definitiva condivisa.Le richieste possono essere presentate: a) dalle attività economiche aventi sede operativa nel comune di Pozzallo, i cui codici Ateco non siano inclusi fra quelli che sono stati autorizzati a proseguire l’attività; b) dalle strutture extraricettive presenti nel territorio del Comune di Pozzallo, che risultino regolarmente registrate presso l’ufficio imposta di soggiorno del Comune di Pozzallo; c) dalle ludoteche aventi sede operativa nel Comune di Pozzallo; d)dalle scuole dell’infanzia parietarie aventi sede operativa nel Comune di Pozzallo; e)dalle attività di noleggio con conducente operanti nel territorio di Pozzallo; f) dalle associazioni sportive aventi sede operativa nel comune di Pozzallo, iscritte nel registro CONI ed i cui soci/tesserati siano anch’essi iscritti CONI; g)dalle scuole di ballo aventi sede operativa nel comune di Pozzallo. Alle attività economiche di cui ai punti da a) ad e) che ne faranno richiesta sarà erogato un sostegno economico pari ad € 500,00, a quelle di cui ai punti f) e g) sarà erogato un sostegno economico pari ad € 400,00.In aggiunta al sostegno economico di cui ai punti precedenti, a tutte le attività economiche consistenti in attività di ristorazione con somministrazione (codice ATECO 56.10.11), bar/pub (codice ATECO 56.30.00), e strutture ricettive che svolgono attività d’impresa (codice ATECO 55.10.00) che ne faranno richiesta, sarà erogato un ulteriore sostegno economico pari ad € 400,00. Sul sito istituzionale del Comune sarà pubblicato l’avviso riportante le modalità di richiesta del sostegno economico. “Si tratta di un impegno economico considerevole per le casse del Comune di Pozzallo – afferma il Sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna – purtuttavia non abbiamo esitato minimamente ad intervenire perché siamo convinti che per la ripresa economica della città è necessario ed urgente supportare le attività economiche in difficoltà”.“Intendo ringraziare Confcommercio, CNA ed i consiglieri di opposizione e maggioranza che hanno preso parte alle riunioni propedeutiche – afferma l’Assessore alle Attività Produttive Giuseppe Privitera – per il lavoro svolto in queste settimane, che ha avuto come unico obiettivo quello di non lasciare indietro nessuno e di aiutare la ripartenza economica della città”.