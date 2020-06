Il Covid Hospital da Modica passa a Ragusa: il Maggiore cancellato dalla lista

Attualità

Modica – “Ecco quello che temevamo. Il nuovo Covid Hospital è il Paternò Arezzo di Ragusa”. E’ quanto scrive in un post pubblicato su Facebook, con allegato la documentazione della nuova pianificazione ospedaliera post emergenziale Covid 19 della Regione Siciliana, il sindaco di Modica Ignazio Abbate. “Il 10 giugno – scrive il sindaco Abbate - l'Assessore Razza aveva smentito. Il 9 giugno l'Assessore Razza aveva già firmato il trasferimento. La nuova geografia dei Covid Hospital è stata fatta per "tenere conto delle necessità di non far disperdere i possibili finanziamenti per gli Ospedali che hanno ospitato e ospiteranno percorsi separati Covid".In questa geografia l'unico ospedale scomparso è il Maggiore di Modica”.