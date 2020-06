Lavoro

Vittoria, sciopero degli operatori ecologici: ecco quando

Vittoria - La mancata assunzione di 12 lavoratori, il contratto di assunzione per gli impiegati a 24 ore settimanali, la mancata costituzione del comitato per la sicurezza anti-covid e l’assenza assoluta di interlocuzione da parte dei commissari del Comune di Vittoria e della Prefettura di Ragusa, sono le motivazioni che hanno spinto tutte le Organizzazioni Sindacali a proclamare una giornata di sciopero tra gli operatori ecologici di Vittoria. Lo sciopero si svolgerà con l’astensione dal lavoro di tutti i dipendenti della TEKRA di Angri , operanti nel cantiere di Vittoria e Scoglitti, nell’intera giornata lavorativa del 12 giugno 2020.Saranno ovviamente garanti i servizi essenziali. “La Tekra ha promesso tante cose, ma non ha, di fatto, ancora risolto nulla. I 12 lavoratori sono ancora a casa, i 7 amministrativi sono ancora a 24 ore settimanali, il comitato aziendale che regola le norme anti-covid per la tutela dei lavoratori non è stato costituito. Queste le dichiarazioni dei segretari provinciali della FP-CGIL, FIT-CISL, UILTrasporti, Fiadel e UGL”. La nota a firma della FP-CGIL il Segretario Provinciale - S. Tavolino; FIT-CISL il Segretario Provinciale - A.Giannone, la UILTRASORTI il Segretario Provinciale - S. Balsamo, FIADEL Il Segretario Provinciale – Giorgio Iabichella, UGL Il Vice Segretario Provinciale - Biagio Tummino.