Italia

Reddito di emergenza fino a 800 euro in pagamento: scadenza domanda 30 giugno Reddito di emergenza fino a 800 euro in pagamento: scadenza domanda 30 giugno

Roma – Il Reddito di emergenza fino a 840 euro per le famiglie numerose in cui è presente un disabile è in pagamento. Lo ha annunciato ieri su twitter il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo. "Oggi l’Inps ha avviato le procedure di pagamento per le prime 67mila domande di Reddito di Emergenza. Con questa misura straordinaria, introdotta con il Decreto Rilancio, - scrive la Catalfo - assicuriamo una protezione economica ai cittadini più duramente colpiti dall'emergenza Coronavirus". Il Reddito di emergenza da 400 euro per i sigle, 800 euro per le famiglie con più figli e 840 euro per le famiglie numerose in cui è presente un disabile si può richiedere online sul sito dell’Inps o anche tramite l’intermediazione di CAF e patronati. I requisiti per potere fare la domanda del Reddito di emergenza sono: il richiedente del beneficio deve essere residente in Italia.La residenza deve essere verificata; patrimonio mobiliare, con riferimento al 2019, inferiore a 10 mila euro. Questa soglia è aumentata di ulteriori 5 mila euro per ogni componente del nucleo familiare diverso dal richiedente, fino ad un massimo comunque di 20 mila euro; hanno un reddito familiare inferiore all’importo del reddito di emergenza stesso; ISEE non superiore a 15 mila euro. Per fare la domanda c’è tempo fino al 30 giugno.