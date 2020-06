Modica, pagamento Imu imprese: proroga a settembre

Economia

Modica - Il Sindaco ricorda che è attiva la possibilità di regolarizzare il pagamento IMU per le attività commerciali ed artigianali al 30 settembre 2020. Tale decisione è stata adottata dalla Giunta Municipale lo scorso mese di maggio in occasione dell’approvazione del nuovo regolamento e dele nuove tariffe dell’IMU (accorpamento di IMU e TASI in un’unica tariffa). E’ possibile pagare l’acconto entro il 30 settembre senza interessi e sanzioni a condizione che entro il 31 ottobre sia presentata apposita dichiarazione attestante difficoltà economiche derivanti dall’emergenza Covid.“Vista la grave crisi economica determinata dalla pandemia – commenta il Sindaco- ci è sembrato opportuno salvaguardare il tessuto economico del nostro territorio prevedendo la possibilità di corrispondere la prima rata IMU 2020 entro il 30 settembre dando la possibilità alle aziende e ai privati di poter utilizzare una parte degli introiti dell’attività lavorativa del post pandemia per poter pagare l’imposta. Oggi lo voglio ricordare perché ancora in molti sconoscono l’esistenza di questa possibilità. Voglio che tutti i cittadini modicani possano usufruire di questa agevolazione in modo da avere più tempo per riprendersi dopo la difficile primavera che abbiamo passato”.