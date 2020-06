Cultura

10 giugno 1940 dalla tragedia al riscatto 10 giugno 1940 dalla tragedia al riscatto

80 anni fa, come oggi, pur tra l'entusiasmo incolpevole (?) degli italiani, si apriva la peggiore pagina di storia del paese. Immediate sconfitte militari, Francia, Grecia, Albania, Libia, Russia, pur con l'eroismo dei nostri soldati e con la carognesca incompetenza di molti vertici militari, diedero poi il via libera ad orrori vari per competere con lo sprezzante alleato tedesco, fino ad arrivare all'ignominia delle leggi razziali del 1938 ed ai rastrellamenti di ebrei nelle nostre città. Solo il rifiuto di militari lasciati in balia di se stessi anche a migliaia di chilometri da casa, solo il coraggio di giovani e meno giovani antifascisti che scelsero la via della montagna segnarono l'inizio di una rinascita.Non dimentichiamolo contro ogni oblio degli anni trascorsi o, peggio ancora, contro ogni negazionismo. (Daniele Distefano)