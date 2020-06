Ricetta torta integrale: ideale per chi Ã¨ a dieta

Cucina

La torta integrale è il dolce ideale per chi è a dieta. E’ un dolce semplice fatto con farina integrale e zucchero di canna, due ingredienti che saziano la volgia di dolce per chi è a dieta. La torta integrale si prepara in pochi e facili passaggi. Ma vediamo prima gli ingredienti che occorrono e poi come si prepara. Ingradienti per torta integrale: 400 grammi di farina integrale, 250 grammi di zucchero integrale di canna, 3 uova, 150 gr. di olio di semi di girasole, 100 gr. di latte intero, 8 gr. di lievito in polvere per dolci 400 g, scorsa grattugiata di un’arancia o di un limone.Ora vediamo come si prepara la torta integrale: per prima cosa rompete le uova, a temperatura ambiente, e versatele in una planetaria munita di fruste, aggiungete lo zucchero di canna integrale e cominciate a montare. Quando il composto è bello spumoso, aggiungete l’olio di semi a filo mentre la planetaria è sempre in funzione. In una ciotola a parte, mescolate il lievito per dolci con la farina integrale setacciata, poi aggiungeteli al composto delle uova un cucchiaio alla volta, continuando a montare mentre si assorbono man a mano le polveri. Una volta che le polveri si sono amalgamate al composto, versate il latte a filo (a temperatura ambiente).Quando avrete ottenuto un impasto omogeneo, spegnete la planetaria, aggiungete la scorza di un’arancia grattugiata e mescolate bene con una spatola. Se l'impasto dovesse risultare troppo asciutto, aggiungete un pò di latte o di olio di semi per riequilibrare la consistenza.Versate l’impasto ottenuto in una teglia del diametro di 24 cm, imburrata e foderata con carta forno, e cuocete in forno statico preriscaldato a 180° per 60 minuti. Trascorso il tempo necessario, verificate la cottura con uno stecchino, poi sfornate la torta e lasciatela raffreddare.