Modica, arriva la videosorveglianza nelle scuole: ecco dove

Modica - Acquisto di otto nuovi impianti di videosorveglianza da piazzare in diverse zone di Modica ed in particolare in prossimità di istituti scolastici. Intensificazione degli interventi straordinari effettuati da personale della polizia municipale nell’ambito delle attività di controllo nelle scuole secondarie di primo e secondo grado. Realizzazione di campagne educative volte alla prevenzione e contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. Con questi interventi mirati Modica ha deciso di rispondere a “Scuole sicure anno scolastico 2020-2021”, il bando promosso dal ministero dell’Interno, e nato per perseguire e ulteriormente incrementare ogni possibile sinergia tra gli enti nella prevenzione e repressione dei fenomeni connessi all’uso delle sostanze stupefacenti in età adolescenziale.A Modica andrà un finanziamento di oltre 31mila euro per attuare tutte le misure del caso. “I punti che verranno coperti da videosorveglianza – commenta l’Assessore alla Polizia Locale, Pietro Lorefice - sono stati scelti considerando i principali istituti scolastici di nostra competenza e le zone rosse dello spaccio. I punti sono in Piazzale Baden Powell, Via Fabrizio/Viale degli Oleandri, Plesso Giovanni Falcone, Campo Sportivo Vincenzo Barone, Chiesa S.Pietro prospetto principale e retro prospetto, Liceo Classico Campailla, Viale Don Minzoni – Istituto De Amicis”.“Insieme all’installazione delle videocamere – interviene il Sindaco Abbate – contiamo di realizzare una campagna educativa volta alla prevenzione e contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, che prevederà una serie di incontri all’interno delle scuole con l’obiettivo di diffondere una cultura ispirata a valori positivi ed a rispetto della legalità”.