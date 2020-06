Salute e benessere

Colazione detox sgonfia pancia Colazione detox sgonfia pancia

La colazione detox è ideale per sgonfiare la pancia. E’ una colazione che spesso viene inserita nella dieta. Ecco un esempio di menù della colazione detox sgonfia pancia.Colazione con un tè o caffè, 30 gr di cereali o pane, 200 ml di latte parzialmente scremato o 150 gr di yogurt magro anche alla frutta; 2 cucchiaini di zucchero o in alternativa 10 gr di marmellata. In alternativa a questa colazione si può optare per un tè verde con due fette biscottate integrali con un velo di marmellata e una macedonia di frutta fresca senza zucchero.Come si può constatare questo menù della colazione detox è molto semplice da seguire, ma allo stesso tempo consente di cominciare la giornata in piena forma.