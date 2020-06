Maschera viso con yogurt e limone: pronta in 5 minuti per una pelle splendida

Rimedi naturali

La maschera viso con yogurt e limone è tra i rimedi naturali più semplici per ridare splendore alla pelle. Si tratta di una delle maschere di bellezza con rimedi naturali più facili da preparare. Il succo di limone può essere considerato un ingrediente-miracolo per la bellezza della pelle. L'acidità della sostanza lo rende adatto a molti scopi e da oggi sarà anche il migliore amico della tua pelle. Questo trattamento è mirato a valorizzare i lineamenti del tuo viso con delle proprietà rivitalizzanti che andranno a illuminare la tua pelle di una luce nuova. Per preparare la maschera è necessario anche lo yogurt bianco.Ora vediamo come si prepara la maschera: yogurt bianco e due cucchiai di succo di limone. Lasciare in posa la maschera per qualche minuto e poi sciacquare con acqua calda.