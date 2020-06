Task force, tassa sui prelievi bancomat: è assurdo

Italia

Roma - “Invece di pensare a abbattere la burocrazia e a togliere tutti gli odiosi obblighi che rallentano la nostra economia, i tecnocrati di Conte studiano soluzioni per eliminare il contante dalla circolazione. Quasi come avesse eseguito i consigli di Romano Prodi, la task force di Vittorio Colao propone di tassare i prelievi al bancomat!". È quanto scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. "È ora di mandare a casa l'Armata Brancaleone pentapiddina e tutti i tecnocrati al loro seguito, all'Italia serve subito un Governo forte che abbia come obiettivo principale quello di restituire al cittadino la libertà di fare impresa e di decidere come, quando e dove spendere i propri soldi senza che lo Stato spione stia lì a controllare e tassare per conto delle banche ogni singola transazione”, conclude Meloni.