Bonus Tv e decoder per famiglie: a chi spetta e come averlo

Roma – Il Bonus per comprare la Tv ed il decoder nasce per agevolare le famiglie in vista del passaggio nel 2022 al nuovo sistema digitale chiamato DVB-T2: il passaggio avverrà entro il mese di luglio di quell’anno e fino a quel momento viene incentivato l’acquisto dei dispositivi compatibili. Il Bonus TV e decoder, disponibile da dicembre 2019, è un incentivo per le famiglie ISEE fino a 20.000 euro. Il DVB-T2 è legato alla banda di trasmissione dei 700 MHz, in vista dell’arrivo del 5G. Ma prima dell’acquisto di una nuova Tv o decoder bisogna verificare se la vostra televisione è compatibile con il DVB-T2, ecco come fare.Accendi la TV, digita sul telecomando 100 o 200. Se compare una schermata ad hoc il tuo televisore è compatibile; se non succede nulla il tuo televisore non è abilitato al nuovo digitale terrestre e quindi dovrai cambiarlo entro il 2022. L’importo del bonus è di massimo 50 euro e verrà applicato al momento dell’acquisto direttamente dal venditore previa consegna di un modulo compilato da parte dell’acquirente. “Dal 18 dicembre ad oggi sono quasi 100mila i contributi erogati per il Bonus tv e decoder per un totale di 4,8 milioni di euro. Lo Stato – spiega in un post su facebook Mirella Liuzzi, sottosegretario allo Sviluppo Economico - ha stanziato oltre 150 milioni per aiutare le famiglie a basso reddito a rinnovare i propri apparecchi in vista dei cambiamenti degli standard di trasmissione di settembre 2021 e giugno 2022”.Sono 96 mila 202 le famiglie italiane che hanno approfittato del bonus statale per comprare un decoder oppure, direttamente, un nuovo televisore. Fino a questo momento, lo Stato ha speso una somma bassa - 4 milioni 787 mila euro - per versare il bonus decoder e tv alle persone che lo hanno richiesto (le famose 96 mila 202). Ora il ministero dello Sviluppo Economico lavora a una nuova campagna di informazione che partirà a settembre, se possibile in coincidenza con il lancio del Campionato di calcio. Il bonus Tv e decoder può essere utilizzato per comprare TV compatibili con DVB-T2 e codifica HEVC MAIN 10 e decoder terrestri e satellitari.Ma vediamo quali sono i requisiti per poter usufruire del bonus tv e decoder e come averlo: ISEE non superiore a 20.000 euro; cittadinanza italiana.Per ottenere il bonus tv e decoder basta presentare al venditore una richiesta per l’acquisto di un nuovo televisore o un decoder attraverso il bonus. Questo potrà essere dimostrato portando con sé un modulo in cui si attesta di avere i requisiti necessari per usufruire del bonus e che nessun altro della propria famiglia ne ha già beneficiato (il bonus è valido per famiglia, non per ogni singolo componente). Cosa è quindi necessario presentare in negozio: modulo (scarica qui il Modulo della domanda bonus TV), documento d’identità valido e codice fiscale.